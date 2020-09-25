متحدث الوزراء: رد الأعباء التصديرية المتبقية قبل نهاية العام الجاري

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باللجنة الوزارية الاقتصادية، وبحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من المسئولين بالوزارات المعنية، تضمن المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ذلك الإطار جاء لرد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام لتشجيع المصدرين، وللانتهاء من أي إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم بنسب تصل لـ70% قبل نهاية العام، موضحا أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، وهو ما لاقي استحسان عدد كبير من المصدرين، وهي الأزمة التي بدأت منذ عام 2012 وحتى 2018: "الدولة جادة في حل أزماتهم وسيشجعهم على التوسع وتوفير فرص عمل للمواطنين".

سعد: ظهور موجة ثانية من كورونا بالمحيط الأقليمي ويجب الحذر

وفي إطار آخر، أكد أن الوضع الحالي لكورونا بمصر مطمئن ولكن تلك الطمأنة يجب ألا تعطي المواطنين ثقة زائدة ويتم إهمال الإجراءات الاحترازية،: "في دول قريبة من مصر تشهد موجه ثانية مثل الأردن وإسرائيل، والموجة الثانية بدأت تظهر في المحيط الأقليمي ويجب على الجميع الألتزام بالاجراءات الاحترازية مع اقتراب موسم الشتاء"، مشيرا إلى أن الفترة الصعبة التي مرت بها مصر خلال أزمة كورونا مع بداية العام الجاري اكسبت القيادة السياسية خبرات متعدده في كيفية الحفاظ على سير العملية التعليمية حتى مع انتشار فيروس كورونا، وسيتم اعتماد خطة وزارة التعليم العالي لاستكمال العملية التعملية بدون توقيف.

وتابع: "حصلنا على التزام من التحالف الدولي لمصنعي الأدوية بأن تحصل مصر على 30 مليون جرعة من العقار الذي سيتم اعتماده على مستوى العالم فور ظهوره".