زوجه الشهيد مصطفى الخياط: الشعب المصري سيقف أمام مظاهرات الإخوان

قالت الدكتورة رضوى إسماعيل، زوجه الشهيد عقيد مصطفى الخياط، إن الشعب المصري على مقدرة كاملة، للوقوف أمام مظاهرات جماعة الإخوان الساعية لهدم مصر، وهم أعداء يستترون وراء الجميع، سعيا وراء النجاح.

وأضافت "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن جماعة الإخوان ودعوات أعضائها للتظاهر، هو سعيا منهم للوصول إلى حكم مصر، ولا يريدوا الخير لها.

وأوضحت أن الشعب المصري، على وعي كامل بخطورة مثل تلك التظاهرات، وما يصبوا إليه جماعة الإخوان، لتخريب وتدمير الدولة المصرية، والجميع ملتف وراء القايدة السياسية بلا استثناء: "أحنا مهما ضحينا لسه هنضحي ونضحي تاني".