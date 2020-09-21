باحث: جماعة الإخوان تحافظ على استمرار "حنفية" الأموال بدعوات التخريب

قال مصطفى أمين، باحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية ليس لها بديل سوى التخريب ونشر الفوضى، لذلك لا يغيرون أسلوبهم ومستمرون في ترويج الأكاذيب والشائعات عن النظام والدولة المصرية، موضحًا أن الشعب المصري لديه وعي كبير، واستطاع تنحية كافة الشائعات ومعرفة الحقائق دون تزييف.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، على شاشة "extra news"، أن الشعب أدرك أن دعوات الإخوان التخريبية تحاول استغلال الشعب المصري من أجل عودة الجماعة مرة أخرى للحكم وهذا لن يحدث، مؤكدًا أن جماعة الإخوان تخدم عناصرها وتعمل من خلال دعوات التخريب على المحافظة على "حنفية" الأموال القادمة إليها من دولتي قطر وتركيا، وتدعي كذبًا وزورًا قدرتها على الاستمرار.

وأوضح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تستغل المقاول الهارب محمد علي رغم أنها تعترض عليه وتطلق عليه الكومبارس، وستظل الجماعة الإرهابية ترويج نفس الأكاذيب بأن الدولة غير قادرة على حل المشكلات للمواطن رغم أن المواطن يرى الجهود التي تبذلها الدولة على الأرض.