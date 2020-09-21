"جماعة الإخوان تاريخ وجرائم".. وثائقي يكشف الكيانات المسلحة للإرهابية

أعاد فيلم وثائقي عرضته الإعلامية إيمان الحصري، في برنامجها "مساء DMC"، على شاشة "DMC"، للأذهان ما حدث في نهاية عام 2006، حينما انتشرت صور عرض عسكري داخل جامعة الأزهر، تّضمن تدريبات تشبه تلك التي تؤديها الميليشيات العسكرية المسلحة، من تنفيذ مجموعة من طلاب الإخوان داخل جامعة الأزهر كانوا يرتدون ملابس سوداء وأقنعة مدون عليها "صامدون" و"عائدون".

وتصدرت صور العرض العسكري، الصفحات الأولى للصحف، فيما طالبت جميع القوى السياسية في مصر حتى القريبة من الجماعة، الإخوان بضرورة تفسير ما حدث والكشف عن المسؤول عن العرض العسكري، محذرين من عودة التنظيم الخاص للإخوان، ليخرج مرشدهم وقتها مهدي عاكف، محاولا طمس ما رصدته الصور وما شاهده العالم، مؤكدًا أن الأمر كان مجرد "اسكتش تمثيلي"

بعد 7 سنوات، اتخذ هذا "الاسكتش التثميلي" صورته الحقيقية، وظهرت تنظيمات وحركات وذئاب منفردة تدمر وتخرب وترهب.

مهدي عاكف الذي نسى ما قام به طلاب جامعة الأزهر هو نفسه قال قبلها بأربعة أشهر في 2006، إنه مستعد لإرسال 10 آلاف مقاتل إلى لبنان للقتال مع المقاومة أثناء حرب لبنان وإسرائيل، الأمر الذي يُفسر ويكشف حقيقة الكيانات المسلحة التي تعمل تحت مظلة جماعة الإخوان الإرهابية.