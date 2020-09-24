"التعليم" لأولياء الأمور: "لو ابنك حرارته 38.. متدوهوش المدرسة"

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور، بعدم إرسال الطفل إلى المدرسة في حالة ارتفاع درجة حرارته إلى 38 درجة فأكثر أو ظهور أعراض مرضية أخرى لدى الطالب، والتواصل مع إدارة المدرسة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وشددت الوزارة، في منشور أرسلته لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات اليوم، والذي انفردت "الوطن" بنسخة منها، على ضرورة غسيل اليدين بالماء والصابون جيداً قبل الخروج من المنزل لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول تركيز 70%.

وأكدت الوزارة على أهمية أن يتأكد ولى الأمر من ارتداء الطالب للكمامة بشكل صحيح، مع توعية الطالب بضرورة تناول الطعام والشراب الخاص به، وعدم تناول أطعمة من الباعة الجائلين.

كانت "الوطن"، قد انفردت بنشر تفاصيل الإجراءات الوقائية التي عممتها وزارة التربية والتعليم، اليوم، على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد اجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأساسية والتمريض، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وفي ضوء الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد في العملية التعليمية.