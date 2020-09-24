تاج الدين: لدينا مخطط مثالي لحماية الطلبة.. أحفادي بينزلوا ومطمن عليهم

أعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن اطمئنانه من نزول الطلبة والأطفال إلى المدارس خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن وزارة التعليم، كان لها تجربتين مهمتين في التعليم ضد كورونا، أثناء امتحانات الثانوية العامة، وامتحانات السنوات الأخيرة لطلبة الجامعات.

وأضاف "تاج الدين"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الامتحانات التي أٌُجريت، مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها، تجعله مطمئن على نزول الطلبة للمدارس خلال الفترة المقبلة، مقدما التحية لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على الجهد المبذول منه لحماية الطلبة.

وتابع أن تجربة الدولة المصرية في امتحانات الجامعات والثانوية العامة، مثال حي لخطة الدولة خلال الفترة المقبلة تجاه كورونا، لافتا إلى أن المخطط الذي وُضع بالنسبة للتعليم والدراسة وعدد أيام الدراسة، مثالي ومؤثر ويحمي الأولاد.

وأردف: "أحفادي يذهبوا للحضانة والمدارس بشكل طبيعي، وأنا مطمئن لما يحدث الآن، مع الوضع في الاعتبار أنه إذا حدث أي شيء تصاعدي، أو أي احتمالات مستقبلية، فالدولة ستحصل على إجراءات أكثر حرصا وحماية للمواطنين".