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مستشار رئيس الجمهورية: لازم نستمر بالإجراءات الاحترازية للشتاء المقبل

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محمد عزالدين
06:16 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقائية، إن موقف مصر من أزمة فيروس كورونا أفضل بكثير وهناك تناقص في عدد الحالات الإيجابية والإصابات، كما أن هناك تناقصا في أعداد من يدخلون المستشفيات ويحتاجون لرعاية مركزة.

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه بالرغم من انخفاض الحالات إلا أننا نتعامل مع الفيروس بالإجراءات الاحترازية وبحرص شديد، كما يجب الاستمرار في تطبيق الوسائل الوقائية.

وتابع: " الإجراءات الاحترازية يجب أن تستمر لغاية الشتاء القادم، يستمر لما نعدى الشهور دي، ونعدي الخريف والشتاء، لأنه هييجي وقت هيبقى فيه من الخلط ما بين انتهاء الإنفلونزا السنوية وبين كورونا، ويجب في هذه الفترة كلها نحافظ على ما حققنا وما سوف ننجزه الفترة المقبلة حتى نطمئن إن الموقف مسيطر عليه بشكل كامل".

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