مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: شراسة كورونا تراجعت وحدته قلت

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الجهود الكبرى التي بذلت في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أدت لتراجع شدة الفيروس ذاته وعدد الحالات وتراجع الضغط على القطاع الصحي "هناك سيطرة على الموقف ولكن مازلنا في مرض وفيروس ويجب أن نستمر في الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات".

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الموقف في مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا أفضل من الأسبوع الذي أعقب عيد الفطر المبارك، وتابع:" إذا ثبت عدد حالات الإصابة عند رقم محدد لمدة 5 أيام ومن ثم تراجع بعد ذلك نستطيع القول أن هناك منحنى للتراجع الكبير".

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن شراسة فيروس كورونا تراجعت وقلت حدته، الأمر الذي جعل الحالات المصابة لا تعاني كثيرا كما كان في بداية الجائحة.