الإبراشي يعرض تسريبا من جروب إخواني يكشف فشل "الجماعة" في الحشد

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، تسريبات من داخل جروب جماعة الإخوان الإرهابية عبر الواتساب، يكشف فشل الإخوان في جذب عناصر تستجيب لدعواتهم التخريبية الرامية إلى تفكيك الدولة المصرية، مستعرضاً جانبا من حديث داخل جروب "واتس آب"، يحمل أسم "قائد الحراك"، يوضح إفلاس الجماعة الإرهابية.

وقال "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن محاولة إشعال الفوضى من قبل الإخوان في الداخل المصرى لم ولن تنجح مطلقاً.

وتلا مقدم البرنامج، الحديث الذى دار بين شخصين من الجماعة الإرهابية:

الطرف الأول :موعدنا إن شاء الله الغد بعد الصلاة".

الطرف الثانى: "معلش حضرتك أنا مش هقدر أنزل".

الطرف الأول: "ليه خير".

الطرف الثانى: أنا والأخوة هنا شايفين التحركات الأمنية وبصراحة كل الناس اللى اتفقنا معاهم ينزلو رفضو، لدرجة انى اضطريت اكلم ناس قرايبي من البلد عشان يجو ينزلو هنا وبرضه رفضو، وبعدين أنا والإخوة لو نزلنا هنا هيتقبض علينا لو نزلنا بالذات وإحنا معروفين".

وأشار "الإبراشى"، إلى أن محاولة العبث في عقول المصريين لن تجدى نفعاً مطلقاً، وتابع: "هو قاعد يقبض في الخارج ويعمل على تحويل المصريين وقوداً لمخططاتهم، الإخوان لا يمكن لها أن تحقق أحلامها أو مخططات".

وأكد "الإبراشى"، أن مشكلة الإخوان ليست مع السلطة بل مع الشعب المصرى، وهم يدركون تماماً أن أي دعوات تلتصق بهم بشكل واضح ستقاوم بشكل واضح، ولذلك هي تتحرك في الخلف وتصدر شخصية مثل محمد على: "من المخجل أن يكون قائدك واحد زى الهارب محمد على، دى عقوبة في حد ذاته".