الإبراشي عن الإخوان: لا يمكن أن يكونوا صناعا للغضب بسبب وعي المصريين

علق الإعلامى وائل الإبراشى، على الدعوات التي تسميها جماعة الإخوان الإرهابية بـ"جمعة الغضب"، قائلاً: "الغضب سيكون عليكم، كما يحدث كل مرة منذ 7 سنوات، لا يمكن للإرهابيين والخونة، أن يكونوا صناعًا للغضب".

وشدد الإبراشي، على أن المال القطرى وقنوات جماعة الإخوان، التي تبث من تركيا أو التافة المقاول الهارب، لا يمكن لهم أن يصنعوا غضبا، نظراً لوعى المصريين الذى لا تنطلى عليه هذه المخططات.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن حالة الجنون العبثى من قبل عناصر الإخوان الإرهابية ناتج عن فشلهم الذريع والمستمر على مدى 7 سنوات، لافتاً إلى أن هذه الجماعة لا تهتم بالوطن هم يريدون العودة مرة أخرى حتى لو كان ذلك على جثة المصريين والوطن وهدم مؤسسات الدولة.

وأكد "الإبراشى"، أن الحكومة المصرية تعمل على الاستجابة لمطالب المصريين وحل أزماتهم التي تناقش تحت مظلة وطنية، موضحا أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء هو استجابة للإرادة الشعبية وليس تراجع من الحكومة كما يقول البعض: "أنا واثق أن الحكومة ستستجيب أكثر للمواطنين والشعب المصرى سيلقن الجماعة الإرهابية درساً فيما يروجون له".