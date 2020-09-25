عشاق المطر سينتظرون رغم قدوم الخريف رسميا: مش هنلبس شتوي دلوقت

تزامنًا مع انتهاء شهر سبتمبر، وحلول فصل الخريف رسميًا على مصر، احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنسمات الهواء الباردة التي بدأ الشعور بها ليلًا، خاصة وأنّ فصل الخريف يرتبط فى أذهان المصريين بأنّه الشهر الذي تنخفض خلاله درجات الحرارة وتقل نسب الرطوبة تزامنًا مع قرب ابتداء فصل الشتاء.

وفي هذا الصدد، تواصلت "الوطن" مع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، والذي أكد أنّ النصف الأول من فصل الخريف دائمًا ما يشابه فصل الصيف، وتكون التغيرات في الطقس بشكل طفيف جدًا، إذ تبدأ نسمات الهواء تكون باردة بشكل نسبي خلال النصف الأخير من الليل، إلا أنّه لا زال لا يستلزم من المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة.

وأضاف "عبدالعال" أنّه يبدأ في النصف الثاني من فصل الخريف الاعتدال التدريجي في حالة الطقس، والإحساس ببرودة الطقس خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، ليبدأ أجمل فصول العام والذي يفوق في اعتداله فصل الربيع على حد وصفه.

ومع بداية الفصل الثاني من فصل الخريف، قال رئيس هيئة الأرصاد السابق، إنّه يمكن للمواطنين ارتداء الجواكت الخفيفة نسبيًا خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، إذ نشعر ببرودة الجو تدريجيًا.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال، أننا نشهد خلال الفترة المقبلة استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال ساعات النهار، ليكون معتدل إلى لطيف خلال ساعات الليل، فضلًا عن توقعات بسقوط أمطار غزيرة على المناطق الجبلية مثل سلاسل جبال البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد تصل إلى حد السيول، نظرًا لأن السيول في مصر خريفية وليست شتوية.