أنغام تتصدر تريند السعودية بعد حفلها في العيد القومي للمملكة

تصدرت المطربة أنغام، التريند في المملكة العربية السعودية، بعد حفلها الغنائي الذي أحيته ضمن فاعليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، والذي شاركها فيه المطرب تامر عاشور.

وقد تألقت المطربة المصرية خلال الحفل، بغناء عدد من أغاني ألبومها الأخير، بجانب عدد من أغانيها القديمة.

وروجت "أنغام" للحفل عبر "تويتر" قائلة: "جمهوري الغالي بالسعودية انتظروني يوم 24 سبتمبر في حفل ضمن حفلات اليوم الوطني 90 السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء 15 سبتمبر بجميع فروع ڤيرچين ميجا ستور".

وفي وقت سابق، أعلنت "أنغام"، عبر حسابها على "تويتر"، الانتهاء من ماستر ألبومها الخليجي "مزج" وكتبت أنغام "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد ⁧‫مزح‬⁩ جاهز"‬⁩.