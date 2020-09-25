10 معلومات عن أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها بالزينية شمال الأقصر

تواصل رئاسة مدينة الزينية شمال الأقصر، متابعة أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.

وقالت محافظة الأقصر في بيان صادر أمس الخميس، إن المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة الزينية تأتي على أربعة محاور رئيسية.

"الوطن" تستعرض أبرز المشروعات التي ينتظر الأهالي بمدينة الزينية الانتهاء منها لتحسن مستوى الخدمات لديهم.

1- يجري العمل في طريق مدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية بالزينية المدامود قبلي طريق محور شمال الأقصر.

2- العمل في رصف طريق نصرالله العشي وفرع 4 و5 وشارع طراد النيل (الأقصر- العشي).

3- إنهاء العمل في أعمال 78 عمارة بالمدامود (مدينة الشمس) كاملة المرافق.

4- إنهاء أعمال 6عمارات (120وحدة) نصف تشطيب وجاري إنهاء إجراءات العقود.

5- إدراج قرية المدامود بحري ضمن الخمس قرى التي سينفذ بها برنامج تطوير القرى (جهاز تنمية الصعيد) لمد وتدعيم شبكات الكهرباء وجاري العمل بها.

6- جاري إنهاء محطة المعالجة الرئيسية بالمدامود قبلي.

7- تنفيذ التوصيلات المنزلية في المدينة والقرى بنسبة 80%.

8- جاري العمل في محطات الصرف الصحي بقرى العشي والصعايدة والزينية بحري والمدامود بحري بنسبة 70%.

9- يجري تركيب 5 أكشاك و200 عمود جهد منخفض بالطريق الموازي لخط السكة الحديد.

10- يتم استكشاف العديد من الترع حاليًا لإدراجها ضمن الخطة الرئاسية لتبطين الترع ومنع عوامل التلوث بها.