الجندي: مش هسمح لأي حد يعلق فشله عليا واللي هيشوه صورتي هشتكيه للنيابة

هددت الفنانة نادية الجندي كل من يتحدث عنها بسوء باللجوء للنائب العام والتقدم بشكاوي للنيابة ضدهم.

وقالت "الجندي" خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "أنا الأول مكنش بيفرق معايا ومبيأثرش فيا الكلام ده لأن جمهوري عارف شخصيتي لكن الحكاية زادت قوي بطريقة فظيعة، وأنا قررت أني أي حد يتناول موضوع ويحاول يجرح فيا وفي اسمي وتاريخي هرفع قضية على طول لأنهم بيقولوا كلام لا أساس له من الصحة ومجرد تشويه لاسمي وصورتي وتاريخي وده أنا مش هقبل بيه بعد كده".

وأضافت: "أنا قررت أي حد هيحاول بعد كده يشوه صورتي أو يتكلم بطريقة غلط في حقي ويفتري عليا ويقول قصص لا أساس لها من الصحة هيكون تحت طائلة القانون والقانون هيجيب لي حقي".

وتابعت: "مش هسمح لأي حد من الفاشلين والفاشلات أنهم يعلقوا فشلهم عليا يروح يحاولوا يصلحوا نفسهم ويحاولوا يجتهدوا ويتعبوا زي ما أنا تعبت وحفرت في الصخر ومحدش ساعدني غير ربنا وفني".

واستطردت: "انا طول الوقت في حروب كل لما أعمل ناجح وابتديت في الاخر ان العمل لو متهاجمش احس اني عملت حاجة غلط".