مفاجأة.. طبيب كفر الشيخ فاقد بصره يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات النواب

تقدم الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره خلال تأدية عمله بمستشفى عزل بلطيم، بأوراق ترشحه اليوم الخميس، إلى لجنة تلقي الطلبات بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عن الدائرة الثانية والتي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم.

وحصل قنيبر على رمز "سماعة الطبيب"، في مفاجأة ومفارقة غريبة، حيث إنه يعمل طبيبا بشريا، وترشح الطبيب على المقعد الفردي مستقل.

كانت "الوطن" نشرت قصة الطبيب قنيبر، واستجابت رئاسة الوزراء، وتم إصدار قرار بعلاج الطبيب على نفقة الدولة وتم نقله للمستشفى الطبي العالمي لتلقي العلاج.