احالة مسجل خطر للمحاكمة حاول تهريب مخدرات بـ 10 ملايين جنيه في السويس

قررت النيابة العامة بالسويس إحالة مسجل خطر للمحاكمة امام محكمة الجنايات، لاتهامه بمحاولة تهريب 1182 طربة من مخدر الحشيش "وزنت 150 كيلو جرام"، و5 كيلو جرام من مخدر الأفيون داخل إحدى سيارات النقل بالسويس.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكدت اعتزام أحد العناصر الإجرامية، صاحب معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية تهريب كمية من المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها مخبأة داخل مخزن سري بإحدى سيارات النقل.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بمنطقة شرق القناة بدائرة قسم شرطة الجناين، وعُثر بداخلها على (1182 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 150 كيلو جرام" و 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون "مخبأة داخل مخزن سري بكابينة القيادة بالسيارة"، ومبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (10,000,000) جنيه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.