انتخابات النواب 2020.. ننشر أسماء القائمة الوطنية في أسيوط

حصلت "الوطن" على أسماء مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر حيث انتهى التشكيل النهائي لقائمة أسيوط والتي ترشح عليها عدد من الرموز والقيادات وعلى رأسها ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموارنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط

وحصلت "الوطن " على نسخة من الأسماء التي تضمنتها قائمة أسيوط لانتخابات مجلس النواب، والتي شملت كلا من "محمد عبد الجواد – واللواء يحيى كدوانى – ورجل الأعمال أحمد الشناوى خليل- علاء عصام عن ن تنسيقية الأحزاب – عبير فاروق مراد - نشوى رائف - صفاء عيادة - نجلاء العسيلى من ذوى الهمم- مريم القمص".

ومن جانب آخر تواصل محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث ارتفع عدد الطلبات حتى مساء أمس الخميس إلى 130 مرشحا.

وبلغت طلبات الترشح في الدائرة الأولى ومقرها "قسم أول أسيوط" 35 طلبًا وفي الدائرة الثانية ومقرها "القوصية" 27 طلبًا، وفي الدائرة الثالثة ومقرها "الفتح" و46 طلبًا، وفي الدائرة الرابعة ومقرها "أبو تيج" 21 طلبا.

وقال المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة تواصل تلقى أوراق المرشحين بصورة منتظمة، وبكل سهولة ويسر للمرشحين، بعد استيفاء كل الأوراق.