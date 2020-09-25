«عمر» يتبرع بمصروفه لزملائه الفقراء: «إحنا سندهم».. والمدرسة تحتفي به

عدة جنيهات قليلة ورقية تبدو قديمة، وأخرى معدنية، هي كل ما يملكه طفل لم يتجاوز عمره الـ10 أعوام، أخرجها من «حصالته» وأسرع لمدرسته بمحافظة كفر الشيخ، طالباً من مديرها التبرع بها لدعم زملائه الفقراء قبل بدء العام الدراسي الجديد، الأمر الذي جعل مدير المدرسة يبكي لبطولة الطفل.

«أنا عامل حصالة وبحط فيها كل يوم جنيه وقلت إن الفلوس دي هتكون لمساعدة زمايلي غير القادرين كل عام دراسي، علشان إحنا سندهم وتحويشة العمر متغلاش عليهم»، بهذه العبارات عبر الطفل عمر محمد ربيع، التلميذ بمدرسة سعد زغلول الابتدائية بعاصمة كفر الشيخ، عن سعادته بموقفه.

وقال الطفل إنه مع قرب العام الدراسي ذهب لمدير المدرسة، محمد السباعي يوسف، ووضع «تحويشة العمر» أمامه طالبا منه التبرع بها لصالح زملائه المحتاجين لشراء مستلزمات العام الدراسي، «كان نفسي يبقى معايا أكتر من كده، والأبلة فاطمة الماكلي، مدرسة التربية الدينية هي اللي شجعتني، على العمل ده، وبتمني أستمر فيهإأن شاء الله، زملائنا محتاجين دعمنا، وطالما إحنا نقدر مش لازم نتأخر عنهم».

«فوجئت بعمر جاي وجايب الفلوس اللي في الحصالة بتاعته، وبيقولي اتبرع بيها للفقراء قبل العام الدراسي، فحضنته وحييته على موقفه، الولد هادئ الطباع وودود ومدرسينه بيشكروا فيه، وموقفه بطولي»، بهذه العبارات، وصف محمد السباعي بسيوني ، مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية ،التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، شعوره تجاه التلميذ. وأكد مدير المدرسة أنه شرح موقفه على الصفحة الرسمية للمدرسة على فيس بوك، ليحتذي به التلاميذ: «نزلت الموقف على الفيس بوك، علشان التلاميذ تاخده قدوة، ويكونوا بارين بزملائهم المحتاجين، محدش اختار ظروفه، كل واحد بيتمنى يكون أفضل لكن ربنا خلقنا طبقات، وواجبنا ندعم ولادنا».