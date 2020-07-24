"تعليم كفر الشيخ" تستعد لامتحانات الدبلومات بتطهير 137 لجنة

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة بثينة كشك، وكيل الوزارة، استعداداتها، لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، التى ستنطلق غدًا السبت، وتنتهى الخميس 13 أغسطس، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان والاستراحات، ومراكز التوزيع في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أكدت المديرية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم تطهير وتعقيم 137 لجنة بـ13 إدارة، كما تمت أعمال النظافة والتطهير والتعقيم، لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات، وعددها 37 استراحة، وتم إمدادها بكل مستلزمات الإعاشة اللازمة، التي تضمن للمنتدبين إقامة كريمة، وتم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 30 خط توزيع، وتم توزيع الكمامات على أعضاء المركز ودعمه بالمطهرات اللازمة، وتم تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

أضافت المديرية، أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة عمليات التعقيم اليومية للجان بواقع منسق بكل إدارة ومشرفين اثنين بكل لجنة، ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وتعليق لوحة استرشادية وملصقات توعوية تحتوي على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بكل لجنة، وأنه تم تجهيز واقيات الوجه والكمامات وأكياس جيل التعقيم التي سيتم توزيعها على الطلاب، وتم توفير الأجهزة المخصصة لتغليف أحذية الطلاب بكل لجنة.

وفي وقت سابق، وقعت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن لنقل أوراق الأسئلة والإجابة وتأمين اللجان، بالإضافة إلى عقد بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات الصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء والمياه والتموين والحماية المدنية كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

ووفقاً لبيان المديرية، فأنه جرى توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها المقيمين بالاستراحات لتكون على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين فى أعمال الدبلومات الفنية، أثناء فترة إقامتهم، وجميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وروعي في الاستراحات قربها من الجان، لمراعاة راحة المشاركين فى الامتحانات،ويتم تعقيمها وتطهيرها يوميا، كما تم توفير المطهرات والكمامات والقفازات.

ومن المقرر أن يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية، غدا السبت، الساعة العاشرة صباحا، ويتسلم الطلاب أسئلة التربية الدينية، ليتم تسلميها بلجنة يوم الثلاثاء، وكل لجنة فرعية تضم 14 طالبا فقط، مشيرةً إلى أن هناك 30 خط سيارة لتوزيع الأسئلة من مركز الأسئلة على اللجان بالتعاون مع الشرطة.