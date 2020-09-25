إحالة مدير مدرسة بالغربية للتحقيق في واقعة "إفطار جماعي" دون إجراءات احترازية

تسبب إفطار جماعي في مدرسة بالغربية، في إحالة مديرها للتحقيق بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كشف مسؤول في مديرية التعليم بالغربية، عن أن مدير المدرسة الشهيد حلمي المليسي الإعدادية بنين بمدينة كفر الزيات "الحديثة" سابقا نشر الصور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن جانبه، قرر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة مدير المدرسة، إلى التحقيق بالشئون القانونية، بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم التحقق من الواقعة، وتبين حدوثها أثناء تجهيز المدرسة لتخصيصها لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين فى مخالفات البناء، بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعلى ضوء ذلك تم تكليف سعيد كرات وكيل الإدارة القائم بأعمال مدير الإدارة بتحويل المدير والواقعة للتحقيق.

وكان رواد التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورا لحفل إفطار جماعي لعشرات من المعلمين والعاملين داخل إحدى حجرات المدرسة المذكورة، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية المقررة من الحكومة للحماية من فيروس كورونا المستجد، ومنها عدم اتباع الإجراءات وعدم ترك مسافات والتباعد وعدم ارتداء الكمامات.

ومن جانبه، أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن شن حملات تطهير وتعقيم مكبرة وموسعة بكافة المؤسسات والشوارع والقرى والميادين والمساجد والأسواق والمواقف وأماكن تجمعات المواطنين ، وذلك لمجابهة انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية.

وعلي الفور بدء رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحملات التعقيم والتطهير حيث نفذ مركز ومدينة طنطا حملة تطهير وتعقيم بقرى صناديد ومحله منوف ومحله مرحوم والرجديه وسبرباي وشوني حيث تم تطهير الوحدة المحلية والسنترال ونقطة الإطفاء ونقطة الإسعاف ومكتب البريد وشوارع القرية.

ويناشد المحافظ جميع المواطنين باستمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامات والتباعد حفاظا على سلامتهم.