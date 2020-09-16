وكيل تعليم الغربية يتفقد الامتحانات الإلكترونية بمدارس "ستيم "

تفقد ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الامتحانات الالكترونية لمدارس المتفوقين "STEM" التي عُقدت، اليوم، بمركز التطوير التكنولوجي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشار وكيل الوزارة إلى عدم رصد أية مشكلات تقنية أو فنية أثناء سير الامتحان.

وف سياق آخر، شارك "ناصر" في اللقاء السنوى لموجهى التربية الدينية المسيحية بالإدارات العشر بالمديرية، المقام بمسرح مدرسة السلام الخاصة للغات، في حضور عبد الله حنا، خبير المادة بالوزارة، وإيهاب أنور، موجه عام المادة، وهناء رشدى، مديرة إدارة المدرسة، وذلك لدراسة ومناقشة كل مايتعلق بالمادة من مستجدات، وطريقة التعامل مع مادة القيم وقبول الآخر، المستحدثة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال اللقاء، ألقى وكيل الوزارة كلمة ترحيب الحضور، وتناول خلال كلمته كافة المستجدات التي تتعلق باستحداث مادة القيم وقبول الآخر، التي تم إضافتها مؤخراً للمرحلة الابتدائية بجميع مدارس الجمهورية .