"السياحة" تحذر الشركات: ممنوع الإعلان عن أي برامج للعمرة حاليا

حذر مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، شركات السياحة من الإعلان عن فتح باب الحجز لبرامج العمرة حاليا أوتحصيل أي مبالغ من المواطنين كمقدمات للحجوزات أو تحديد موعد معين لبدء الرحلات إلا بعد إعلان السعودية لضوابط موسم العمرة وبدء الرحلات رسميًا وعدد التأشيرات الممنوحة لكل دولة، واصفا أي إعلانات تقوم بها الشركات في هذا الصدد بالوهمية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه حال تلقى الوزارة أي شكاوى عن وجود إعلانات مضللة سيجري التحقيق مع الشركات المخالفة وحال إدانتها سيتم توقيع جزاءات عليها تصل إلى الغاء الترخيص، مناشدا المواطنين بعدم القيام بأي حجوزات لبرامج العمرة إلا بعد إعلان وزارة السياحة فتح باب التقدم للعمرة، منوها إلى أن كافة تأشيرات العمرة التي ستمنح لمصر ستنفذ عبر البوابة المصرية الالكترونية للعمرة.

وأشار المصدر إلى أن شكل موسم العمرة حتى الآن غيرمعلوم، وموعد بدايتها غير محددة، خاصة أنها ترتبط بشكل كلي بتطور فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وإيجاد علاج أو مصل له خلال الأشهر المقبلة، موضحا أنه وفقا للمؤشرات والمعطيات الحالية فإن رحلات العمرة للمصريين لن تعود قبل حلول شهر يناير المقبل وذلك وفقا للخطة التي وضعتها السلطات السعودية .

يجب التمهل حاليا إنتظارا لإصدار السعودية ضوابط العمرة

وقال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن السعودية لم تعلن حتى الآن الضوابط الخاصة بعودة رحلات العمرة من خارج المملكة، لافتا إلى أن تلك الضوابط قد تكون صارمة وقد لا تتناسب مع ظروف بعض الدول خاصة في آليات التشغيل وأعداد المعتمرين.

وأشار إلى أن على شركات السياحة التمهل وعدم البدء فى تسويق برامج العمرة من الآن لحين اتضاح الرؤية بصورة أوضح خلال الأشهر المقبلة، متوقعا أن تمنح السعودية لكل دولة كوتة عددية من المعتمرين خلال موسم العمرة، في أشهر رجب وشعب ورمضان.