وزيرة الهجرة ترتدي الحجاب أثناء زيارتها لمسجد الفتاح العليم

حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، علي ارتداء الحجاب أثناء زيارتها لمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من شباب الدارسين بالخارج، وذلك احتراما لقدسية المكان، والتقطت عددا من الصور مع شباب الدارسين بالخارج.

وأجرى شباب الدارسين جولة في العاصمة الادارية الجديدة وزيارة الكنيسة الكاتدرائية التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، لنقل صورة حية لما تم في مصر من إنجازات حقيقية، في ظل الحاجة للتوسع في المناطق الاقتصادية والاستثمارية، بما يتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها الدولة.

وحرصت وزارة الهجرة على زيارة الوفد للعاصمة الادارية للتعرف على مختلف المشروعات القومية التي تقوم عليها الدولة في المرحلة الحالية بين مدن جديدة، كالعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة وكذلك منطقة "روضة السيدة"، التي تعد مثالا حيا في القضاء على المناطق العشوائية وبناء مجتمع سكني يليق بالمصريين البسطاء قاطني هذه المناطق، ويؤكد ذلك أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها كل فئات المجتمع المصري وتعمل من أجل الجميع.

وثمنت الوزيرة نشاط العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وجهودهم البناءة من أجل النهوض بالوطن، وعرض صورة تليق بمصر وحضارتها، والتوسع الصناعي والاستثماري أيضا بالتوازي مع النهضة العمرانية وتطوير البنية التحتية.

شهدت الزيارة عرضا توضيحيا عن الأعمال التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة، والتي تناولت ضخامة العمل وحجم الإنجازات في فترة زمنية قصيرة للغاية، وعرضا للرؤية المستقبلية للمشروع، واستيعابها الوزارات الحكومية لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة، وفتح باب المناقشات بين المستثمرين ومسئولي العاصمة الإدارية الجديدة حول طرق الاستثمار في العاصمة ومستقبل الاستثمار فيها، واستراتيجيات المشاركة في هذه الخطط الطموحة للنهوض بالوطن.

وتضمنت الزيارة تفقد مقر مجلس النواب المصري الجديد وتمثل مساحته 5 أضعاف مجلس النواب الحالي، وكذلك مقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية وبالحي الحكومي، واطلع الوفد على حجم الإنجاز بالحي الذي يمثل نقلة نوعية على كافة مستويات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى زيارة فندق الماسة كابيتال.

وأعرب الوفد عن انبهارهم وفخرهم بكل ما شاهدوه من مشروعات تنموية مختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنها خلال فترة وجيزة ستصبح مدينة عالمية تحاكي في جمالها ورونقها وتطورها أكبر المدن الحديثة على مستوى العالم، وأعلن عدد منهم عزمهم الاستثمار في العاصمة؛ لما شاهدوه من تطور مثل حافزا قويا لاتخاذ مثل هذا القرار، موضحين أنهم شاهدوا مشروعات ضخمة لم يتوقعوا انطلاقها في مصر بهذا الحجم.

وشدد الوفد الشبابي على أنهم سينقلون هذه الصورة المشرقة عن مصر للخارج، واستغلال تواجدهم على السوشيال ميديا بشكل دائم وتواصلهم مع أصدقائهم غير المصريين للحديث عن "مصر المستقبل".