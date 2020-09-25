"هو اللي مألفها".. ابنة نجاح الموجي تكشف لـ"الوطن" أصل أغنية "حكورة"

"حكورة حكى لنا حكاية هتقلب حالنا حوشونا حرام"، أغنية طريفة غناها الراحل نجاح الموجي، في فيلم "شوارع من نار" الذي عرض عام 1984، من بطولة نور الشريف ومديحة كامل ومن إخراج سمير سيف.

الأغنية التي مر عليها 36 عاما ما زالت قادرة على نشر البهجة والسعادة وجذب آذان المستمعين حتى الآن نظرا لتميزها وصياغتها بشكل طريف وموزون رغم انتمائها إلى فئة الغناء الدارج أو الشعبي.

"هو اللي مألفها وقت الجامعة وكان بيغنيها على مسرح الجامعة في الحفلات"، بهذا التصريح المقتضب كشفت أيتن نجاح الموجي، لـ"الوطن"، أن مؤلف أغنية "حكورة" هو والدها الفنان الراحل، الذي تحل اليوم 25 سبتمبر ذكرى رحيله الـ22.

وجاء ذلك على عكس أغنية "اتفضل من غير مطرود" في فيلم "أيام الغضب" إنتاج عام 1989 وبطولة نور الشريف ويسرا وإلهام شاهين، حيث كانت الأغنية من تأليف سيد حجاب.

نجاح الموجي ولد في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية في 11 يونيو 1943، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، كما حاول التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات لكنه رسب في الاختبارات، استعار اسم (نجاح) من اسم شقيقه الأكبر عرفاناً له لدعمه وتشجيعه دائماً، وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح الجامعي، ثم من خلال العمل مع فرقة (ثلاثي أضواء المسرح) كما قدم مسرحيات عدة، وبالإضافة إلى المسرح واﻹذاعة، تألق كذلك في السينما من خلال عشرات الأدوار الشهيرة التي قدمها، وتوفي فجر الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 1998 إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 55 عاما.