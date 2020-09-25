تحميل 2548 طن قمح بميناء دمياط إلى صوامع إمبابة

نجح ميناء دمياط في تحميل 2548 طنا من القمح على متن 9 وحدات نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهري، حيث غادروا متجهين إلى صوامع إمبابة.

وفي السياق ذاته، صرح اللواء بحري أركان حرب وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بأنه طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فإن الميناء يولي أهمية كبرى لتسهيل وتيسير كل الإجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالميناء.

وأضاف عوض أن هذه الشحنة تعادل حمولة 64 شاحنة (سيارة نقل)، ما يسهم في تخفيف العبء على الطرق البرية وهو ما ينعكس على خفض تكلفة البضائع المنقولة نهرياً بصفة عامة، ما يعطي ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة باعتبارالنقل النهري أحد أهم وسائط النقل المتعددة المتوفرة به.

وبمغادرة هذه الشحنة يكون إجمالي ما جرى نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل مؤخراً، بلغ 48 وحدة نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 13684 طن قمح وهو ما يعادل حمولة 343 شاحنة (سيارة نقل).