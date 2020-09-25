47 ألف طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20654 طنا، تشمل : 3250 طن رمل و 8500 طن ملح و 8904 طن يوريا كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46996 طن تشمل : 16966 طن قمح و4959 طن أنابيب و15100 طن ذرة و651 طن خشب زان و2461 طن ابلاكاش و1896 طن خردة و1464 طن حبيبات ناتج حرق أفران و3499 طن زيت طعام.

‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 589 حاوية مكافئة تشمل فواكة (فراولة) وخضروات (بطاطا وبطاطس وجزر وفلفل و ورق عنب وطماطم وملوخية وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وزيتون وريحان وبرسيم ونعناع ولب سوبر) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الأردن و السعودية و المغرب و ايطاليا و هولندا و انجلترا و امريكا و سيريلانكا و الهند و سنغافوره و المانيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 659 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2541 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69974 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11182 طنا.

وغادر الميناء 9 وحدة نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2705 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وغادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 50 حاوية مكافئة قادمة من الإسكندرية، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4131 شاحنة منها 873 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 37146 من البضائع العامة.