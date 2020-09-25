"اللي هيقرب لمصر هشيله من على وش الأرض".. 5 رسائل من "السيسي" لأهل الشر

رسائل عديدة قوية وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأهل الشر الذين يتربصون بكل كبيرة وصغيرة بمصر، وتحدث عنهم الرئيس في أكثر من مناسبة، مؤكدًا توعده لأهل الشر والفوضى وأنه لن يترك الدولة لهم.

ويستعرض "الوطن" في السطور التالية، أبرز "5" تصريحات للرئيس السيسي عن أهل الشر، والتي جاء كالتالي:

· اللي هيقرب من مصر هشيله من على وش الأرض، وكانت هذه رسالة الرئيس لأهل الشر في المؤتمر الوطني للشباب بمسرح الجلاء عام 2016، وهي الرسالة التي كررها الرئيس في أكثر من مناسبة.

· أهل الشر يشككون في كل مسؤول عن أي ملف، لزرع الشك فى نفوس المصريين، كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عن مصر، كل إجراء نقوم به لتحقيق مصلحة الدولة المصرية وشعبها ستجدوا من يشكك فيه رغم أن هدفنا تحقيق مصلحة وطنية صافية وليس الضغط على المواطنين، وكانت هذه الرسالة خلال افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات التعليمية في مدينة برج العرب، في منتصف سبتمبر الجاري.

· لا مش هتقدروا تهدوا، ربنا ما يرضاش بكده، الله خلق الإنسان لعمارة الأرض وليس للتخريب والهدم، بصوا يا مصريين على الدنيا حولنا، هل هناك دين يقام بالعنف، جاءت تلك التصريحات خلال افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، العام الماضي.

· القضية مش قضية رئيس ونظام، القضية هي بناء أمة والدفاع عن مصر وحمايتها، والجري على أقصى ما يمكن عشان تتحط في المكان اللي ربنا يقدرنا عليه ويوفقنا فيه والناحية التانية، مواجهة الشر وأهله لأني مش هنساهم، لا دلوقتي ولا من سنين طويلة فاتت، جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، العام الماضي.

· أهل الشر حاولوا القضاء على أسس الدولة وربنا سخر أبناءها لحمايتها، وقد أطلق الرئيس السيسي تلك الرسالة خلال الاحتفالية الماضية لعيد الشرطة.

"بكري": أهل الشر من يريدون العودة بمصر إلى زمن الفوضى

وفسر النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، استخدام الرئيس السيسي مصطلح أهل الشر في وصفه للمتآمرين على الدولة، قائلًا: "الرئيس دائمًا يستخدم مصطلحات تتحدث عن العموميات ولا يخص فئة بعينها، والمقصود بأهل الشر من يريدون أن يلحقوا الشر بمصر والعودة إلى زمن الفوضى الذى بدأ منذ نحو 9 سنوات".

وأضاف "بكري"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن وصف "أهل الشر" لا يقتصر على جماعة الإخوان الإرهابية فقط، فهناك الفوضويين الذين لا يريدون خيرًا لهذا البلد، ويروجون الشائعات والأكاذيب ضد الدولة.

وأشار إلى أن أهل الشر لا يريدون الخير للبشرية ومآلهم جهنم، ومآلهم في الدنيا العذاب والكراهية، موضحًا أن أهل الشر تواجدوا في كل زمان ومكان، وبعد فترة من الوقت ستتكشف أهدافهم الحقيقة.