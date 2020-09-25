بعد إتمامه الـ 52 عاما.. 5 أعمال منتظرة لويل سميث

يتم اليوم ويل سميث عامه الـ52، ومازالت تحقق أفلامه أعلى الأرباح، وللنجم الأمريكي صاحب الشعبية الواسعة، عدد من المشروعات السينمائية، التي يحضر لها في الوقت الحالي نعرضها في التقرير التالي.

Emancipation

تم الإعلان عن تحضير ويل سميث، لبطولة فيلم جديد عنوانه Emancipation، وسيكون من إخراج أنطوان فوكوا.. بحسب ما أكدت مصادر لموقع Variety في وقت سابق.

ويكتب سيناريو الفيلم William N. Collage وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، لشخص يدعى "بيتر"، يهرب من العبودية.. ومن المتوقع أن يتم البدأ في إنتاج الفيلم 2021.

The Council

تم الإعلام عن مشاركة "سميث" في الفيلم الذي يكتبه بيتر لانديسمان، بحسب موقع IMDB.

ويحكي الفيلم عن عصابة إجرامية تتكون من سبعة رجال أمريكيين من أصل أفريقي في السبعينيات وأوائل الثمانينيات مع التركيز على نيكي بارنز والذي سيجسده ويل سميث.

Bright 2

تم الإعلان عن قيام ويل سميث ببطولة الجزء الثاني من فيلم Bright، وسيكون من إخراج ديفيد آير.. وسيشارك الممثل جويل إدجيرتون بطولة الفيلم.. ولم يتم تحديد موعد تصويره بعد.

Bad Boys 4

بعد النجاح الكبير لسلسلة أفلام Bad Boys، تم الإعلان عن مشاركة ويل سميث بطولة الجزء الرابع مع الممثل مارتن لورانس.. وسيكون من تأليف Chris Bremner .

King Richard

تم الإعلان عن قيام ويل سميث دور البطولة في الفيلم، ومن المفترض عرض 21 فبراير 2021، بحسب موقع IMDB.

الفيلم سيخرجه رينالدو ماركوس جرين، ويكتبه Zach Baylin.. ويشارك في يطولته Jon Bernthal، وLiev Schreiber.

أفلام ويل سميث في 2020

في العام الحالي شارك ويل سميث في الفيلم القصير Hormigueddon، الذي أخرجه كل من Pablo Motos وJorge Salvador

كما شارك العام الجاري بفيلم Bad boys for life، وجسد من خلاله دور المحقق مايك لورى.

فيلم Bad boys for life أخرجه كل من Adil El Arbi وBillal Fallah، وشارك البطولة الممثل مارتن لورانس، وهو من نوعية أفلام الأكشن والجريمة.