قبل الدراسة.. جولة في منصة التعلم عن بعد للجامعات المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي إطلاق منصة التعلم عن بعد، ويستطيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الحصول على بريد إلكتروني رسمي، لاستخدام منصة الجامعات المصرية للتعليم عن بعد.

وتتيح المنصة التواصل افتراضيًا بين الطلاب والمعلمين، وإتاحة دروس افتراضية مباشرة واجتماعات افتراضية مباشرة، وتطلق رسميًا بدلًا من المرحلة التجريبية مع بداية العام الدراسي، لافتًا إلى أنّ الوزارة تمتلك العديد من المنصات التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.

وأجرت "الوطن" جولة في منصة التعلم عن بعد لوزارة التعليم العالي، والتي تهدف لجمع الجامعات معًا، لكن يجب الانتباه إلى أنّ أغلب الخدمات غير مفعلة لحين إنهاء التكامل مع الجداول الدراسية قبيل العام الدراسي منتصف أكتوبر 2020.

منصة التعلم عن بعد

هي بوابة موحدة للجامعات المصرية والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة اثناء العملية التعليمية تهدف إلى:

التوسع في نشر المحتوى التفاعلي.

تفعيل التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة.

تقديم الخدمات إلكترونيا للمجتمع الجامعي.

ويمكن الدخول عليها من هنــــــا.

أدوات التعليم عبر منصة التعلم عن بعد

وفرت المنصة عدة أدوات تعليمية لعدد من الفئات التي تعمل داخل الجامعة

أعضاء هيئة التدريس

إمكانية نشر المحاضرات أون لاين.

نشر المحتويات التعليمية لسائر الطلبة.

تدريبات أون لاين لتمكين أعضاء التدريس.

ميكنة الحضور والغياب.

الطلاب

حسابات أوفيس 365.

حضور المحاضرات بث مباشر.

زيادة القدرة على التركيز والالتزام.

دخول مؤمن.

مشاهدة محاضرات مسجلة.

التجربة الكاملة للتعلم عن بعد.

كيفية استخدام الطلاب المنصة للتعلم عن بعد.

لتسجيل حساب Office 365 في منصة وزارة التعليم العالي

انقر فوق زر تسجيل الدخول في الجزء العلوي الأيمن، ثم أضف البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين بـ Office 365.

سيتم توجيهك إلى صفحة التسجيل، واختر محاضر من قائمة نوع المستخدم.

أضف معلوماتك الشخصية، ثم اختر جامعتك ومعلوماتك التعليمية من القوائم ثم اضغط على زر إضافة منصب.

سيتم إضافة المنصب إلى الجدول الموجود أسفله.

إذا كان لديك أكثر من وظيفة في ذات الجامعة بنفس بريد Office 365 الإلكتروني، فيمكنك إضافة منصب آخر بتكرار الخطوة 3.

إذا لم تتمكن من العثور على قسمك أو موادك المضافة إلى القوائم، فانقر على زر طلب إضافة أقسام / مواد.

يتم التواصل معك عبر البريد الإلكتروني لتقديم مزيد من التفاصيل والخطوات التي يجب القيام بها.

اضغط على زر حفظ الحساب لإنهاء التسجيل.

لمراجعة جدولك الزمني للطلاب

انقر فوق عنصر القائمة "الجدول الزمني" في شريط القائمة العلوي.

إذا كان لديك أكثر من منصب يمكنك عرض جميع جداولك بالضغط على زر جدول جميع المحاضرات.

إذا كنت ترغب في عرض منصب واحد فقط، يمكنك التصفية باستخدام القوائم المنسدلة والنقر فوق الزر بحث.

إذا كان لديك منصب واحد فقط، فسيتم اختياره بالفعل.

المحاضرات ممثلة باللون الأزرق والسكاشن باللون الأصفر والمعامل باللون الأخضر والامتحانات باللون البنفسجي.

الفترات التي جرى حجزها من قبل المحاضرين الآخرين ممثلة باللون الأحمر.

للانضمام إلى محاضرة أو سكشن أو معمل:

انقر فوق عنصر القائمة "الجدول الزمني" في شريط القائمة العلوي.

انقر على الخانه الخاصة به في الجدول.

تظهر نافذة منبثقة تحتوي على التفاصيل، انقر على الرابط باللون الأزرق بجوار النص "الذهاب إلى".

سيتم توجيهك إلى اجتماع Teams المحدد لتتمكن من الانضمام.

للطلاب

لتلقي حساب Office 365 الخاص بك، عليك اتباع الخطوات التالية:

انقر فوق أيقونة Microsoft في أسفل اليسار ، ثم انقر فوق الزر "طلب حساب".

ستظهر نافذة منبثقة حيث يتعين عليك إضافة بريدك الإلكتروني ومعلوماتك الشخصية ، ثم اختر جامعتك ومعلوماتك التعليمية من القوائم المنسدلة.

انقر فوق حفظ الحساب وستتلقى حساب Office 365 الخاص بك على البريد الذي أضفته.

لتسجيل حساب Office 365 الخاص بك في منصة وزارة التعليم العالي:

انقر فوق زر تسجيل الدخول في الجزء العلوي الأيمن ، ثم أضف البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين بـ Office 365.

سيتم توجيهك إلى صفحة التسجيل، اختر الطالب من القائمة المنسدلة لنوع المستخدم.

أضف معلوماتك الشخصية، ثم اختر جامعتك ومعلوماتك التعليمية من القوائم المنسدلة.

إذا كان لديك أي مواد إضافية من عام سابق، انقر فوق خانة اختيار المواد الأخرى.

حدد المادة التي تريد إضافتها وانقر على زر إضافة المواد.

ستتم إضافة المادة إلى الجدول أدناه ولإضافة المزيد من المواد، كرر الخطوة 5.

اضغط على زر "حفظ الحساب" لإنهاء التسجيل.

لعرض جدولك الزمني للطلاب

انقر فوق عنصر القائمة "الجدول الزمني" في شريط القائمة العلوي.

ستجد الخانات المضافة حسب التاريخ والوقت.

المحاضرات ممثلة باللون الأزرق والسكاشن باللون الأصفر والمعامل باللون الأخضر والامتحانات باللون البنفسجي.

للانضمام إلى محاضرة أو سكشن أو معمل

انقر فوق عنصر القائمة "الجدول الزمني" في شريط القائمة العلوي.

اضغط على الخانة الموجودة في الجدول.

ستظهر نافذة منبثقة تحتوي على التفاصيل، انقر على الرابط باللون الأزرق بجوار النص "الذهاب إلى".

سيتم توجيهك إلى اجتماع Teams المحدد لتتمكن من الانضمام.