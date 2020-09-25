ضبط 30 طن أسمدة زراعية و36 ألف علبة عصير في حملة تموينية بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مخزن أعلاف وأسمدة زراعية بدون ترخيص وحيازة أسمدة زراعية مجهولة المصدر وضبط (30 ) طن و300 كجم أسمدة زراعية و(5) طن نخالة خشنة مجهولة المصدر، وكذا تحرير عدد 2 محضر لأصحاب محلات لبيع المنظفات الصناعية والمفروشات وضبط 600 كجم منظفات و500 كرتونة أطقم مفروشات مجهولة المصدر.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط (308) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر2020 ، ومنها تحرير(14) قضية فى مجال الغش التجارى وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية ،(120) قضية عدم الإعلان عن الأسعار(39) قضية عدم وجود شهادة صحية، (34) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، (43) قضية إنتاج خبز ناقص الوزن ( مخابز بلدي) ،(37) قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ( مخابز بلدي)، (21) قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل لمستودعات الغاز.

ومن أبرز قضايا الغش التجاري تحرير عدد (2) محضر لأصحاب مخازن مواد غذائية لمزاولة النشاط بدون ترخيص وضبط 36 ألف و300 علبة عصير و أكياس شيبسى أنواع مختلفة مجهولة المصدر ومحضر آخر لصاحب مركز تعبئة مواد غذائية وضبط ما يزيد عن 2 طن أرز وسكر ناقص الوزن واستخدام علامات تجارية وهمية ، و 2 ماكينة تعبئة وتغليف ولحام بلاستيك.

كما تم تحرير محضر لصاحب مصنع حلويات شرقية لمزاولة النشاط بدون ترخيص وضبط (12) طن 655 كجم مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وكذا ضبط 37 أسطوانة غاز سعة 12.5كجم قبل بيعها بالسوق السوداء ، هذا وقد تم ضبط 90 غسالة بإحدى المعارض لبيع الأدوات المنزلية لاستخدام علامات تجارية مقلدة.