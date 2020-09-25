الكاميرات تكشف لغز حرق وسرقة مكتب عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا

كشف مصدر مسؤول في جامعة طنطا، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تمكنت من كشف لغز إضرام النيران في مكتب عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية " م. ا" وسرقة مبلغ 32 ألف جنيه من مكتبه.

وأوضح المصدر، أن النيابة العامة عاينت مكان الحريق، وقررت التحفظ على الكاميرات وتفريغها، وتبين أن وراء الواقعة عامل تطهير وتنظيف حمام السباحة، وأنه اقتحم مكتب عضو هيئة التدريس، والذي يشغل منصب مدير حمام السباحة بالكلية، وسرق مبلغ 32 ألف جنيه هي إيراد الحمام لمدة 4 أيام، وعمل على إضرام النيران في المكتب بهدف إخفاء معالم الجريمة، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان مكتب الدكتور "م. ا" مدرس كلية التربية الرياضية، ومسئول حمام السباحة بالكلية شهد حريق وسرق 32 ألف جنيه حصيلة إيراد الحمام فى 4 أيام.

وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق، ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، من جهودها لكشف غموض الحادث.