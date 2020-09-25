أمن الغربية يكثف من جهوده لضبط المتهم بقتل سائق توك توك بالمحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة مقتل سائق مركبه توك توك علي ايدي مجموعه من اللصوص حاول سرقته بواسطه سلاح أبيض بنطاق قرية البنوان التابعه لدائرة مركز المحلة الكبرى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المحله العام .

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ من أهالى قرية البنوان بمقتل " هنداوي .م .ه" فى العشرينات من العمر ويعمل سائق توكتوك متاثرا بأصابته بثلاث طعنات فى الصدر ، إثر قيام مجموعة من اللصوص بسرقة التوكتوك الخاص به وفروا هاربين .كما تم نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.

ويكثف ضباط فرع البحث الجنائي بالمحلة من الجهود الأمنية لتحديد هوية المتهمين وسرعة ضبطهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي امرت بتشريح الجثه وتسليمها إلى أهلها لدفنها.