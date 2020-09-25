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محمود مسلم

حملة مكبرة لتعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
12:08 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
حملة مكبرة لتعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الغربية

حملة مكبرة لتعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الغربية

نفذت  مديرية الشئون الصحية بالغربية، حملة تطهير وتعقيم لديوان عام المحافظة ضمن الحملة المكبرة التي أعلنت عنها المحافظة، في إطار جهود محافظة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتحسباً لحدوث الموجة الثانية.

حيث تم تطهير وتعقيم جميع المكاتب الإدارية وكل الطرقات المؤدية إليها والسلالم ودورات المياه ، وكافة المداخل والمخارج ،وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة للعاملين والمواطنين المترددين على الديوان.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة أطلقت بالأمس حملة مكبرة وموسعة لتطهير وتعقيم كافة المباني والمؤسسات والشوارع والقرى والميادين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة استمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات تحسباً لموجة ثانية خلال فترة الخريف.

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