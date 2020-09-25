حملات توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه داخل نوادي المنصورة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس خالد نصر رئيس الشركة حملة داخل نادي جزيرة الورد بالمنصورة، للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وحرصت الشركة على تقديم الهدايا والمطبوعات التوعوية لرواد النادي للتأكيد على تلك الرسائل.

يأتي ذلك بالتزامن مع تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة داخل النادي لتقديم خدماتها لرواد النادي حيث تقدم السيارة خدمات متعددة منها: التعاقد، وسداد الفواتير، والدفع المقدم، وشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع، واستقبال الشكاوى والعمل على حلها، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركة.

وأكد المهندس خالد نصر، أن ذلك يأتي من منطلق حرص الشركة على تطوير خدماتها، وتقديمها بشكل أسرع، وأيسر للمواطنين، حيث أن السيارة ستكون متواجدة بشكل دوري بمقر النادي يوم الخميس من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثامنة مساءا.

تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة

ووضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطة وزارة الإسكان، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

محاور الخطة

تبدأ محاور الخطة بتوفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر طبقاً لخطة مدروسة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية ومناطق الخدمة تماشياً مع المخططات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات التي تطل علي البحرين الأحمر والبحر المتوسط، بجانب زيادة الاستفادة من المياه الجوفية والتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي.

التوسع في تركيب العدادت مسبقة الدفع

وتشمل الخطة تقليل الفاقد في مياه الشرب من خلال ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة، والتي يتم بالفعل تركيبها بالمنشآت والمصالح الحكومية مع القيام بالأعمال اللازمة من إحلال وتجديد لمكونات الشبكة والمحابس والقطع الخاصة للحد من الفاقد، حيث مستهدف تقليل الفاقد من 30% - 20%، بجانب توفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادت مسبقة الدفع، ووضع خطة التوعية لترشيد الاستهلاك من خلال حملة قومية لترشيد استهلاك المياه.