غدا.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع مياه الشرب، غدا، عن 7 مناطق لمدة 8 ساعات، لأعمال التطوير.

وأكدت الشركة قطع المياه عن مناطق: "خارجة المطرية، والمسلة ومتفرعاتها، جوبيان ومتفرعاتها، شارع إبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته، ومنطقة الألف مسكن، ومنطقة الهايكستيب، والنزهة الجديدة" اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدٍ حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء المقبل، نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير منطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم.

وطالبت الشركة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي وقت سابق، قال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب في القاهرة، إن إطلاق الشركة لتطبيق قراءتي كخطوة تجريبية، سيجرى تعميمها خلال الفترة المقبلة، بعد معالجة أي سلبيات لخدمة المواطنين، حيث يتيح السهولة في الاستخدام، وسرية البيانات، مؤكدا أن التطبيق من خلال الهاتف المحمول يتيح للمواطن إرسال قراءة عداد المياه للشركة مباشرة دون الحاجة إلى محصل، عن طريق توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء، واستخدام كل الوسائل التكنولوجية الموثقة والأمنة، وتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك.

وأضاف الشيمي، لـ"الوطن"، أنه يمكن تسجيل قراءة أكثر من عداد للعميل، ويتيح البرنامج أيضا للعميل، ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام العميل بإدخالها، مؤكدا أن التطبيق يتيح القضاء على شكاوى المواطنين من تغيب القارئ، أو تقاعسه عن المرور على العقارات، وعدم تسجيل القراءة أولا بأول، كما يتيح التطبيق للمواطن تسجيل القراءة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، كما يتيح للمواطن، التحكم في الاستهلاك، وإدخال بياناته بنفسه.

وأوضح أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكّد من أنَّ الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، موضحا ان من ضمن مزايا التطبيق التعامل المباشر للعميل مع الشركة وإدخال بياناته وقراءة العداد بنفسه، أيضًا بإمكان المواطن تسجيل أكثر من قراءة، خاصة إذا كان له أكثر من عقار أو شقة، علاوة على التخلص من أي مشكلات تنجم عن القارئ.