ارتفاع أعداد مرشحي دائرة المنتزه في الإسكندرية لـ74 مرشحا على 4 مقاعد

ارتفع عدد المرشحين في الدائرة الأولى دائرة المنتزه لانتخابات مجلس النواب في الإسكندرية، إلى 74 مرشحا لشغل 4 مقاعد حيث ارتفع عدد المرشحين المستقلين ليصل إلى 60 مرشحا في مواجهة 14 مرشحا حزبيا.

ووفقاً لعملية التقدم لأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الأعلى ترشحا ومنافسة بين المرشحين فإن المواجهة تشتد بين مرشحي الأحزاب ومرشحى المستقلين الذين ارتفع عددهم بشكل كبير منذ اليوم الأول لعملية التقديم والتى ما زالت مستمرة حتى غدا السبت.

ويبلغ عدد مرشحي الأحزاب المحتملين 14 مرشحا بينهم 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح واحد لحزب الشعب الجمهوري ومرشح لحزب المؤتمر ومرشحان لحزب مصر القومي ومرشح لحماة الوطن ومرشح الوفد الجديد ومرشح لحزب الإصلاح والنهضة ومرشح لحزب مصر المستقبل ومرشح لحزب الجيل الديمقراطي، ومرشح حزب النور.

ويأتي أبرز المرشحين في الدائرة الأكثر كثافة سكانية بالعاصمة الثانية والتى يوجد بها 3 أحياء وهى "المنتزه أول، المنتزه ثان، المنتزه ثالث"، هم النواب الحاليون بمجلس النواب النائبة مى محمود والتى تتواجد بين مرشحي المستقلين، والنائب أبو عباس فرحات التركي ونبيل محمد سليم.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى الآن بلغ 206 مرشحين.

وأكد أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين، لافتا إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 26 سبتمبر الجاري.

وبدأت محكمة الإسكندرية الابتدائية في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، وشهدت زحاما من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية واحترازية تحسبا لانتشار الفيروس المستجد.