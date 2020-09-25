"أنا جاي أنتخب".. موقف طريف لعجوز في لجنة تلقي طلبات الترشح

شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، واقعة طريفة صباح اليوم، وهو اليوم قبل الأخير لإغلاق باب الترشح، حيث تقدم عجوز يرتدي جلبابا إلى المنصة ومعه بطاقة الرقم القومي، وعندما سأله الموظف المسؤول "عايز ايه يا حاج"، قال له "جاي عشان الانتخابات"، فما كان من الموظف إلا أن سأله مرة أخرى، "عايز ايه بالظبط يا حاج في الانتخابات.. عايز تترشح"، فرد العجوز لأ جاي انتخب، فما كان من الموظفين إلا أن أوضحه له أن الاقتراع والإدلاء بصوته مقرر بعد شهر من الآن، وأنهم يستقبلون الآن طلبات الترشح.

العجوز قال لـ"الوطن" ضاحكا عقب خروجه من مقر اللجنة والمحكمة، واكتشافه حقيقة الأمر، إن أحد جيرانه في المنطقة عندهم، في الوراق، أخبره أن الانتخابات اليوم في محكمة شمال الجيزة، ومن ثم قرر أن يأتي للإدلاء بصوته، إلا أنه رفض ذكر اسمه أو تصويره، لا سيما بعد أن أدرك الموقف المضحك الذي وجد نفسه فيه.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات النواب في الفترة 17 حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن يجري التصويت للمصريين في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.