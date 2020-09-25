في ذكرى وفاته.. أبرز محطات خالد صالح في السينما

يُعد الفنان خالد صالح، من أهم الوجوه المميزة في السينما والتلفزيون، رغم من مشواره الفني القصير، إلا أنه استطاع أن يقدم العديد من الأعمال الفنية، التي حازت على النجاح الجماهيري، وإشادة النقاد وهذا شيء نادرًا ما يحدث.

وفي ذكرى وفاته، تستعرض "الوطن"، أبرز الأدوار التي أداها الفنان خالد صالح، معبرًا عن موهبته القوية في التمثيل وأداء الشخصيات المركبة والصعبة.

- تيتو

لعب الفنان خالد صالح، الدور الثاني في الفيلم أمام أحمد السقا، وهو شخصية الضابط الفاسد، ويعتبر فيلم تيتو هو شهادة ميلاد خالد صالح التي عرفته بالجمهور وتميز في تقديمه الدور بشكل مختلف لم يسبقه إليه ممثل آخر

سيناريو وحوار: محمد حفظي– قصة واخراج : طارق العريان

2- عمارة يعقوبيان

أدى دور كمال الفولي المسؤول الفاسد، وترى خالد صالح هنا بشكل وأداء مختلف تمامًا حتى في حركة جسده فهو يعبر عن رجل طاعن في السن ولكن شخصيته قوية وذات نفوذ وهذا ما يجعل خالد صالح صاحب وجوه كثيرة في الأداء التمثيلي.

نص سينمائي: وحيد حامد– إخراج: مروان حامد

3- هي فوضى

تأتي أهم محطة في مشوار خالد صالح الفني، وهي التقائه بمخرج مميز هو يوسف شاهين، ليلتقيا موهبتين كبيرتين في عمل سينمائي واحد، ويجسد صالح، أهم وأقوى أدوار على الإطلاق دور أمين الشرطة المرتشي، الذي يستغل منصبه في منافع شخصية، وهذا الدور وضع خالد صالح بمكان آخر في خريطة الفن المصري، فجاءت أول بطولة سينمائية له مع المخرج العالمي يوسف شاهين.

تأليف: ناصر عبد الرحمن – إخراج: يوسف شاهين وخالد يوسف

4- الريس عمر حرب

يعتبر التعاون الثاني بين خالد صالح والمخرج خالد يوسف والفيلم يبدوا فلسفي بعض الشيء بعيدًا عن غلاف قصة الشاب البسيط الذي يعمل باحدي نواد القمار، أدى خالد صالح بالفيلم دور مدير نادي القمار والذي يتحكم في جميع من يعملون بالنادي ويختار بطل الفيلم ليكون تلميذًا له، وتميز أداء صالح في هذا الفيلم بتعبيرات الوجه ونظرات العينين استغلالا لموهبته في ايصال احساس الشخصية التي يقوم بأداءها لكافة المشاهدين

تأليف هاني فوزي– إخراج: خالد يوسف