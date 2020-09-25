الحكومة: المشروعات القومية سبب قطع المياه

تساؤل يسيطر على كثير من البيوت والأسر المصرية، حول أسباب الانقطاع المتكرر للمياه في القاهرة الكبرى، في مناطق متفرقة، في أوقات زمنية متفرقة طوال اليوم، لتتوجه "الوطن" بالسؤال للشركة القابضة لمياه الشرب.

وقال وليد عابدين المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة لـ"الوطن"، إن قطع المياه يعود لعدة أسباب، منها ما هو الطارئ، ومنها ما هو المخطط، معددًا الحالات.

الحالة الأولى، بحسب شركة مياه الشرب، إن القطع يكون بسبب المشروعات القومية التي يتم العمل عليها حاليا في ميادين ومحاور مصر، فيكون هناك تنسيق مع الشركة المنفذة، بشأن ترحيل وصلات المياه من هذه المنطقة، قائلا "مثلا كوبري جديد بيتعمل فبضطر هنا أقطع المياه لفترة زمنية عشان أرحل الوصلات وأعمل وصلات ومواسير مياه في مسار تاني بعيد عن الكوبري.

الحالة الثانية بحسب عابدين، هو الظرف الطارئ والقهري، مثلا متعلق بانقطاع الكهرباء المغذية لمحطة مياه، مثلما حدث اليوم الجمعة من انقطاع الكهرباء المغذية لمحطة مياه مسطرد، وعليه توقفت المياه في مناطق شرق القاهرة، أو أن يكون هناك كسر في ماسورة مياه بشكل طارئ.

الحالة الثالثة، هى حالة الصيانة الدورية، صيانة تتم للشبكات سواء شبكات المياه أو شبكات الصرف، للتنظيف لضمان عدم حدوث انسداد في الشبكات

قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. بينها روكسي وعين شمس وصقر قريش

وقبل قليل، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق، العباسية – منشية الصدر – حدائق القبة - حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – منشية البكري – الخليفة المأمون – هليوبوليس – روكسي – الشيراتون – المطرية – عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية – الحي العاشر – المنطقة العاشرة – حي الواحة – صقر قريش – السويسرية)، نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه مسطرد.

وقالت الشركة إنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وإنها تبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة.

ويؤكد عابدين، أن أي عطل للمياه يصاحبه تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.