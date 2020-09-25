عمر طاهر ينتقد فيلم "الخطة العايمة" بعد تعديل الاسم

انتقد الكاتب عمر طاهر صناع فيلم "الخطة العايمة" بعد تعديل اسمه من "الخطة العامية" بسبب تشابه الاسم مع عمل لعمر طاهر.

وكتب طاهر عبر "تويتر"، "صاحب القرار في المشروع ده صعب يكون له علاقة بالفن ده شغل تاجر عربيات مسروقة كيّاد، طب كنت سبته الخطة العامية بدل ما تضرب مفك في عينك وعين الناس التانية، ‏اللي أنا متأكد منه إن الشابين اللي كاتبين الفيلم وده أول شغل ليهم مالهمش علاقة بالقصة، وبأتمنى لهم من كل قلبي التوفيق".

نشر الفنان محمد عبدالرحمن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، البوستر الرسمي لفيلم "الخطة العايمة"، بعد أن جرى تغيير اسم الفيلم من "الخطة العامية".

وكتب "عبدالرحمن": "بسم الله.. توكلنا على الله.. البوستر الرسمي لفيلم (الخطة العايمة) اجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم، إن شاء الله الفيلم يعجبكم، انتظروا الإعلان التشويقي الأول قريباً تأليف، أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج معتز التوني، على الله التساهيل، محمد عبدالرحمن وعلي ربيع 2021".

وأكد علي ربيع منذ أيام، أن الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "الخطة العامية"، قررت تغيير اسمه، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، مع سحب البوسترات القديمة، وطرح الاسم مع بوستر جديد، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكتب "ربيع"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي، أهلي وناسي، هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العامية وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم، انتظرونا قريبًا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس".

وقبل أسبوعين انتقد الكاتب عمر طاهر، صُنّاع فيلم "الخطة العامية"، بسبب تشابه الاسم مع مشروعه السينمائي الذي أعلن عنه قبل أربعة أعوام تقريبًا، من بطولة محمد هنيدي، إذ كتب قبل نحو أسبوع، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه".

وتعاقد محمد هنيدي، على فيلم يحمل اسم "الخطة العامية"، عام 2016، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وكان من المُفترض طرحه في موسم عيد الأضحى من العام نفسه، لا سيما وأن فريق العمل بدأ فترة التحضيرات فور انتهاء التعاقدات، لكن المشروع لم يخرج للنور بعد، وجرى تأجيله لأجلٍ غير مسمى.