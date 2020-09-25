الأطباء: طبيب فاقوس نشر فيديو الميت بغرض العظة والمتضرر يلجأ للقضاء

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن ما نشره الدكتور حمدي المسعودي، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى فاقوس العام، للحظات وفاة رجل أثناء مرافقة زوجته المريضة، داخل عيادته، ليس فيه انتهاكا لهم، ولم يخالف آداب المهنة او أخلاقياتها، لأنه نشر الفيديو من باب العظة.

وأضاف القاضي في تصريحات لـ"الوطن"، أنه وفقا للائحة لا يحق للطبيب نشر أسرار المرضى أو اي بيانات عنهم، متابعا: " لم أر أي مخالفة فيما فعله الطبيب، وفقا لقانون ولائحة آداب المهنة لانه لم يذع بيانات أو اسرارا لكنه نقل حالة وفاة لعظة الناس".

وعن وجود كاميرات مراقبة داخل العيادة، أكد أنه إجراء طبيعي ومتبع في معظم العيادات والمستشفيات كنظام حماية، ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن الكاميرات غير مسموح بها في غرفة الكشف، حتى لا يتم انتهاك خصوصية المريض.

وتابع:" الطبيب نشر الفيديو على صفحته الشخصية، دون الإساءة لأحد، وفي حال تضرر أي شخص يمكنه اللجوء إلى الطرق القانونية والتي لا دخل للنقابة فيها".

وكان قد انتشر فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشره الدكتور حمدي المسعودي، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى فاقوس العام، ينطبق عليه قول الإمام الشافعي "فكم من صحيح مات من غير علة.. وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر"

ويظهر في الفيديو رجل يصطحب زوجته المريضة لعيادة الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية وينزل من التوك توك ويسير على قدمه ثم يدخل العيادة ويجلس على أحد المقاعد وسط المترددين على العيادة ولم تمر إلا دقائق حتى انخفض رأسه وتوفي ولم يشعر به أحد من الحضور حتى سقط على الأرض لتصرخ زوجته بأعلى صوت ويخرج الطبيب ليفحصه ويتأكد من وفاته في صدمة كبيرة لزوجته المريضة التي اصطحبها لتوقيع الكشف الطبي عليها فمات.