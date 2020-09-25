توقعات طقس 72 ساعة: حار على القاهرة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تكون حركة الرياح معتدلة تنشط يومي السبت والأحد على جنوب سيناء، كما تنشط يوم الإثنين على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقه من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 30% تقريبا.

طقس السبت 26 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلالسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27

طقس الأحد 27 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25

جنوب سيناء وسلالسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27

طقس الإثنين 28 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25

جنوب سيناء وسلالسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28