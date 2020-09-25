مصدر أمني: نفحص الفيديو المتداول على فيسبوك لتحرش مسن بطفلة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر من خلاله تحرش شخص مسن بطلفة لا يزيد عمرها على 10 سنوات، وزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المتحرش مدرس وأن الجريمة حدثت خلال درس خصوصي.

وعلق مصدر أمني على الفيديو بقوله: "أجهزة الأمن المختصة رصدت الفيديو وتعكف على فحصه لتحديد هوية المتحرش والطفلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتحرش في حالة إذا ما كانت تلك المشاهد في الفيديو حقيقية وغير مزيفة".

وأضاف المصدر أن الفيديو محل التحقيق حظي بحالة استياء من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتحرش بتلك الطفلة، مستغلًا انفراده بها خلال حصة درس خصوصي.

وتابع المصدر أنه في حالة تحديد هوية المتحرش سوف يتم القبض عليه في الحين وتقديمه إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية حيال الواقعة.

واستطرد المصدر قائلًا إن أجهزة الأمن والنيابة العامة تولي الجرائم الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا من أجل القضاء على ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات سواء في الشوارع أو من خلال ما يتم توثيقه عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة "مقاطع الفيديو وغيرها".