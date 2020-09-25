قبل إغلاقه كليا 26 سبتمبر.. تحويلات مرورية بطريق الأوتوستراد

تستعد الهيئة العامة لمرور القاهرة لتنفيذ الغلق الكلي لحركة المرور بطريق الأوتوستراد كوبري التونسي بالاتجاهين، وذلك لرفع 6 كمرات معدنية "الخاصة بالكوبري المستحدث" أعلى كوبري التونسي.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتبدأ أعمال الغلق الكلي بداية من الساعة 12 منتصف ليلة يوم السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري، وحتى الساعة 6 صباحا من اليوم نفسه.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، التحويلات المرورية التي أعلنت عنها إدارة مرور القاهرة، كالتالي:

- القادمون من مناطق منشأة ناصر، تم تحويل حركة المرور تجاه مخرج كوبرى الإباجية تجاه محور صلاح سالم والدوران والعودة من المأوى الدوراني أمام القلعة تجاه مناطق السيدة عائشة.

- القادمون من مناطق المعادي، جرى تحويل حركة المرور بالمأوى الدوراني أمام المجزر الآلي تجاه الطريق الدائري.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.