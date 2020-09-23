لو قيمتها كبيرة.. طريقة التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا في 4 خطوات

على مدار الشهور القليلة الماضية، اهتمت الحكومة المصرية بتعزيز الخدمات الإلكترونية في جميع مؤسسات وهيئات الدولة، وذلك للتسهيل على المواطنين في إجراء تلك الخدمات، ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما جاءت تلك الخطة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بميكنة مؤسسات الدولة، ويقدم الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، للتسهيل عليهم وإجرائها إلكترونيا دون الحاجه للذهاب إلى الهيئات والمؤسسات.

ومن أهم الخدمات التي يقدمها موقع النيابة العامة "خدمات نيابة المرور" للاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج مخالفات المرور المسجلة، وخدمة الدفع عند الاستلام وخدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية والتظلم من قيم المخالفات ومتابعة حالة الطلبات وإلغاء الطلبات الإلكترونية وتوصيل شهادة براءة الذمة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن المخالفة المرورية وقيمتها وخطوات التظلم عليها من خلال موقع النيابة العامة، كالتالي:

خطوات التظلم على قيمة المخالفات

- الدخول على الصفحة الخاصة بتقديم تظلمات مخالفات المرور من هنـــــــا.

- الاختيار بين نوع الرخصة المفروض عليها الغرامة سواء كانت رخص المركبات أو رخص القيادة.

- إدخال البيانات الخاصة بالرخصة.

- الضغط على أيقونة "طلب دعم" لتقديم طلب التظلم.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة "خدمات نيابة المرور" الموجودة أعلى يمين الصفحة.

- الضغط على أيقونة الاستعلامات للاستعلام عن قيمة المخالفة.

- تظهر الأيقونة الخاصة بتحديد نوع المخالفة سواء كانت مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- إدخال البيانات الخصة بالرخصة لتظهر المخالفة المحددة على الرخصة المطلوبة.