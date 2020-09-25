وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان 29 مسجدا

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، 29 مسجدًا بتكلفة تزيد على 50 مليون جنيه، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، وأكدت الوزارة في بيان لها أن عدد المساجد التي تم افتتاحها بمحافظة البحيرة للعام الحالي 2020م بلغ 106 مساجد بتكلفة تزيد على 200 مليون جنيه.

وأهدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لوزير الأوقاف، اليوم، درع محافظة البحيرة؛ نظرًا لما يقوم به الوزير من جهد دعوي ووطني ومجتمعي ملموس وخدمة بيوت الله، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة.

من ناحية أخرى، شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والشيخ علي طيفور مدير مديرية أوقاف سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد النور بطهطا، وقام الشيخ علي طيفور مدير مديرية أوقاف سوهاج بأداء خطبة الجمعة تحت عنوان "الصدق في الأقوال والأفعال والهمم"، وقد وجه المحافظ الشكر لوزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله وعمارتها، مبينا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في خدمة بيوت الله والاهتمام بها والحفاظ على قدسيتها.

كما أشاد بموضوع الخطبة، وأننا في حاجة ماسة لمثل هذه الموضوعات التي تهتم بقيمنا الجميلة وأخلاقنا الكريمة وتوقظ فينا الهمم وتحيي العزائم، كما أشاد بوعي أبناء المحافظة في مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد.