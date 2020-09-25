محافظ البحيرة يستقبل المفتي ووزير الأوقاف لافتتاح أحد مساجد الدلنجات

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمكتبه صباح اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وقيادات الاوقاف بحضور حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة حيث تاتى الزيارة في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وافتتاح 29 مسجدا اليوم بنطاق المحافظة.

ومن المقرر التوجه لافتتاح مسجد التقوى بقرية زاوية أبوشوشة بمركز الدلنجات وأداء شعائر صلاة الجمعة بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

والمسجد تبلغ مساحته 520 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه جهود ذاتية تحت اشراف ودعم وزارة الاوقاف وهو مكون من 3 أدوار منهم الدور الثاني مصلي للحريم ويوجد 14 حماما وميضة للوضوء و4 أحواض لكبار السن.

وقدم وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية التهنئة للواء المحافظ وشعب البحيرة بمناسبة عيدها القومى راجين من الله دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والإزدهار لمحافظة البحيرة ومواطنيها كما رحب اللواء هشام آمنة بوزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ابن البحيرة على ارض المحافظة مؤكدا أنهما قيمة وقامة وفخرا نعتز بهم دائما لدورهما فى نشر صحيح الدين والاسلام الوسطى والتوعية والتصدى ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف بالاضافة إلى البناء والتشيد وعمارة المساجد.

وأشار إلى أن العيد القومي للمحافظة إنما يمثل تخليداً وإحياءً لذكرى إنتصار شعب رشيد الباسل على الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر عام 1807م والتي تعيد للأذهان تصدى الأجداد من شعب البحيرة العظام للعدوان الخارجى على مصر لتعبر البحيرة من عظمة الماضى إلى آفاق المستقبل من خلال العديد من المشروعات التى تجاوزت خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعه شأنه بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد اعجازا حقيقيا وتحديا غير مسبوق.