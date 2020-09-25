الأوقاف تفتتح 77 مسجدا وتشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم 77 مسجدًا في 13 محافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف، لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وتشهد مديرية أوقاف البحيرة، افتتاح 16 مسجدا، وفي مديرية أوقاف سوهاج 7 مساجد، وفي مديرية أوقاف القليوبية 3 مساجد، وفي مديرية أوقاف الدقهلية 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ 5 مساجد، مديرية أوقاف المنيا 7 مساجد، وفي مديرية أوقاف أسيوط 8 مساجد.

وفي مديرية أوقاف المنوفية يجري افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الشرقية مسجد واحد، وفي مديرية أوقاف أسوان 3 مساجد، وفي مديرية أوقاف قنا 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الفيوم 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الجيزة 7 مساجد.

وأنهت مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، أمس الخميس، حملتها في نظافة وتعقيم وتطهير المساجد، استعداداً لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وهي الجمعة الخامسة بعد كورونا، التي ستحمل عنوان: "الصدق في الأقوال والأفعال والهمم"، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها والمصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لصلاة الجمعة، والتي فرضتها الوزارة خشية انتشار فيروس كورونا، ويأتي في مقدمتها:

أولاً: الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

ثانيًا: عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات إجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

ثالثًا: فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

رابعًا: في حالة حدوث أي مخالفة سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين، مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

خامسًا: لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.