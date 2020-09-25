محافظ المنيا: الكشف على 25 ألف مواطن.. ورفع كفاءة 142 وحدة

محافظ المنيا: الكشف على 25 ألف مواطن.. ورفع كفاءة 142 وحدة
كتب:
اسلام فهمي
03:45 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
قوافل طبية
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، من خلال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات صحية بجانب إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والتي اهتمت بإتاحة الخدمة الصحية اللائقة لجميع المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد المحافظ، خلال لقاء الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري.
وأوضح المحافظ أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق اهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة، عدداً من المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، على رأسها المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي شملت (مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي - مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدي – اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا – مبادرة نظمي – مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة).
وأعلن المحافظ أنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 25 ألف مواطن، ضمن مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
وفيما يخص مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي، أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركز طبي حضري، من بينها 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التامين الصحي الشامل.
وأضاف "نادي" أنه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لـ2000 حالة والتي يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى أن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبي عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة.
وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدعم المقدم لمديرية الصحة من قبل المحافظة وبالتعاون المشترك بين المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لإنجاح تلك المبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين.