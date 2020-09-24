ورش سكك حديد المنيا: 112 عاما صيانة وإصلاح لقطارات الصعيد

أنشئت ورش إصلاح وصيانة عربات السكك الحديد بالمنيا، عام 1908 على مساحة 11 فدانًا، بمنطقة حي شاهين أمام الطريق الزراعي مصر- أسوان بحي غرب مدينة المنيا.

وتنجز الورشة 29 عمرة شهريًا، بواقع عمرة عمومية لـ 25 عربة وعمرات جزئية لـ4 عربات.

وفي 13 سبتمبر الماضي، زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمواصلات ورش المنيا، مؤكدًا أن الانضباط والإنتاجية هما ركيزة العمل في الورشة، وسيتم تدعيمها بالفنيين المتخصصين وأفضل المعدات ضمن خطة الوزارة لتدعيم وتطوير كافة الورش خاصة، وأن الورش والعامل البشري هما أساس نجاح منظومة السكك الحديدية.

وقد شاهد الوزير عددًا من العربات قبل إجراء العمرات لها وقبل تطويرها وكذلك عدد من العربات التي تم الانتهاء من تطويرها وعمل العمرات، مضيفًا أن الوزارة تهتم إلى جانب تصنيع وتوريد عربات جديدة بتطوير الأسطول الحالي من العربات باستمرار لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب.

ووعد الوزير العمال والفنيين بالورش بصرف منحة المدارس لأبنائهم، وقال لهم إنه يقدر الجهود المبذولة، خاصة المجتهدين وطالبهم بتدريب العمال من الشباب، وأن يكونوا قدوة حسنة لهم ووعد العمال القدامى المتميزين بمد العمل لهم بعد بلوغهم سن المعاش، مشددًا أن العمال هم عصب السكك الحديدية، منوهًا بأنه سيتم تطوير ورفع كفاءة ورش المنيا طبقًا للمقترحات المقدمة من العمال.

وأوضح الوزير أنه بعد وصول 100جرار سكة حديد جديدة وتوالي وصول الدفعات الجديدة من صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة والتي وصل منها حتى الآن 68 عربة وحيث سيصل شهريًا 35 عربة جديدة ستكون الخدمة المقدمة أكثر تميزا، خاصة وأن ذلك يأتي بالتزامن مع تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية ومع تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات علي مختلف الخطوط، وأن كل هذه المشروعات ستسهم في استمرار حدوث طفرات هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.